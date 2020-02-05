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05.02.20 16:38
Помещенным на карантин под Тюменью прибывшим из Уханя ограничили перемещения, зараженных не выявлено
"Разместили в номера по три человека. Сказали, что, если кто-то будет выходить, добавят еще 14 дней карантина. Еду будут приносить в номер", - сказала Дерешко агентству в среду.
Она отметила, что всем прибывшим из Уханя гражданам в центре выдали пижамы, а личные вещи забрали на дезинфекцию, привезенный из Китая багаж они также не получали. Пока никаких медицинских обследований, по словам собеседницы агентства, не проводилось.
Реабилитационный центр расположен в 30 км от Тюмени, вдали от жилых застроек, на территории лечебно-реабилитационного центра "Градостоитель". По периметру центра выставлено двойное ограждение и охрана Росгвардии.
Два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Большинство из них - россияне. Среди них зараженных не выявлено.
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