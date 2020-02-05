Помещенным на карантин под Тюменью прибывшим из Уханя ограничили перемещения, зараженных не выявлено

05.02.20 16:38

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Россиян, эвакуированных из Уханя в Тюменскую область, разместили в реабилитационном центре в номерах по три человека, запретили из них выходить, предупредив, что в противном случае возможно продление карантина, рассказала "Интерфаксу" прибывшая из Уханя россиянка Юлия Дерешко.

"Разместили в номера по три человека. Сказали, что, если кто-то будет выходить, добавят еще 14 дней карантина. Еду будут приносить в номер", - сказала Дерешко агентству в среду.

Она отметила, что всем прибывшим из Уханя гражданам в центре выдали пижамы, а личные вещи забрали на дезинфекцию, привезенный из Китая багаж они также не получали. Пока никаких медицинских обследований, по словам собеседницы агентства, не проводилось.

Реабилитационный центр расположен в 30 км от Тюмени, вдали от жилых застроек, на территории лечебно-реабилитационного центра "Градостоитель". По периметру центра выставлено двойное ограждение и охрана Росгвардии.

Два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Большинство из них - россияне. Среди них зараженных не выявлено.