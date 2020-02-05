Воду в дома жителей Симферополя будут подавать по графику из-за дефицита

05.02.20 17:17

© РИА Новости. Евгений Одиноков

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Составлен график ограничения подачи воды в Симферополе, жители смогут пользоваться ею по четыре часа утром и вечером, сообщил в среду агентству "Интерфакс-Юг" заместитель главы администрации города Сергей Титаренко.

"Переходим на режимную подачу воды: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00", - сказал Титаренко.

Он пояснил, что такие меры вводятся на неопределенный срок и рассчитаны на "худшее развитие ситуации - без дождя и снега".

Кроме того, власти города будут рекомендовать владельцам автомоек и бань ограничить свою работу.

Ранее сообщалось, что запасов в водохранилищах Симферополя осталось на 90-100 дней. Они опустели из-за отсутствия осадков, уровень воды в два раза ниже, чем год назад. Председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль назвал ситуацию напряженной.

Власти Симферополя решили ограничить подачу воды: с 10 февраля полностью отключают горячее водоснабжение в будние дни, а холодную будут подавать по графику - утром и вечером. Это касается жилых домов и не затронет социально значимые объекты.

В целом основные водохранилища всего Крыма заполнены на 37%, этих запасов должно хватить до июня.

До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума Украина его перекрыла.