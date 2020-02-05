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05.02.20 17:37

Новое дело завели на сотрудников саратовского Минздрава

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями со стороны сотрудников министерства здравоохранения региона, сообщается на сайте СКР в среду.

По версии следствия, в июле 2019 года Минздрав области на основании государственного контракта, заключенного с коммерческой организацией, приобрел для одного из лечебных учреждений региона компьютерный рентгеновский томограф стоимостью свыше 75 млн рублей.

Выяснилось, что эта цена "существенно превышает среднюю рыночную стоимость на данное медицинское изделие, чем причинен ущерб бюджету Саратовской области", говорится в сообщении.

Дело заведено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Это уже второе за последний месяц резонансное дело, возбужденное в отношении сотрудников саратовского Минздрава.

В начале декабря прошлого года прокуратура установила, что в 2018 году министерство заключило госконтракт с частной компанией на поставку четырех медицинских аппаратов на общую сумму более 53 млн рублей. Перечень оборудования для медицинских учреждений, в том числе рентгенологического, ультразвукового, эндоскопического и для лабораторной диагностики, был определен в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".

Компания поставила оборудование в регион, в декабре 2018 года завершила его монтаж. Однако позже выяснилось, что оборудование не соответствует условиям заключенного контракта и требованиям ГОСТов, является "более дешевым по содержащимся в нем характеристикам, нежели то, по которому проводился электронный аукцион".

Сообщалось, что о фактах несоответствия поставленного оборудования требованиям технического задания и условиям заключенного контракта главный врач одной из поликлиник неоднократно информировал министерство здравоохранения области и поставщика, так как несоответствующая требованием аппаратура может привести к проведению некачественного обследования детей и подростков.

Между тем ни Минздрав, ни поставщик ничего не сделали для исправления ситуации, а поставщику были перечислены все денежные средства.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили в отношении министра Натальи Мазиной уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Министр настаивает на своей невиновности. В настоящее время Мазина находится в отпуске.

30 января Волжский районный суд Саратова отклонил ходатайство следствия об отстранении Мазиной от должности главы Минздрава области.

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