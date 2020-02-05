Свердловская область в 2020г планирует создать единую соцкарту на базе национальной платёжной системы

05.02.20 17:43

© РИА Новости. Алексей Филиппов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство Свердловской области заключило соглашение с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") о создании единой социальной карты на базе НСПК, сообщает департамент информполитики региона.

Единая карта должна объединить в себе функции платежной, социальной и транспортной карты.

"Многое уже сделано, мы движемся в тесной связке с правительством и с назначенным оператором. По нашему опыту, внедрение карт жителя региона позволяет сделать предоставление мер соцподдержки и льгот гораздо более удобным и прозрачным, а также положительно влияет на повышение экономической активности в регионе и долю безналичных расчетов", - приводятся в сообщении слова главы НСПК Владимира Комлева.

Как уточнил журналистам исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов, различными социальными выплатами в регионе на сегодня пользуется более миллиона человек.

Предполагается, что карта будет внедрена до конца 2020 года.