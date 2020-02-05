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05.02.20 17:48
Запас топлива закончился в котельных города Суоярви в Карелии
Как сообщает пресс-служба администрации района, запас топлива на котельных "Модуль" и "Экотоп" закончился в среду. Котельная "Модуль" отапливает детский сад №7 "Радуга" (118 детей, 28 человек персонала), Кайпинскую основную школу (190 детей и 25 сотрудников), а также 15 многоквартирных жилых домов, в которых проживают 575 человек, в том числе 210 детей.
Котельная "Экотоп" обслуживает детский сад №2 "Березка" (156 детей, 46 сотрудников), детский сад №7 "Родничок" (143 ребенка и 37 человек персонала), среднюю общеобразовательную школу, где учатся 915 детей, работают 96 человек. Также котельная отапливает 55 многоквартирных жилых домов, где проживают 1,6 тыс. детей.
Как сообщили "Интерфаксу" в администрации района, в среду отопление в перечисленных объектах было отключено, сады не работали, в школах был сокращенный учебный день. "В настоящее время топливо к котельным подвозят", - добавил собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что в Суоярви в среду установилось 18 градусов мороза. В городе проживает около 8,8 тыс. человек.
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