Новый российский: в 2020 году в Тольятти запустят производство электромобилей
  
Сохранить выгоду: власти готовят меры по сдерживанию цен на жилье на Дальнем Востоке
   
В открытом споре: WADA просит сделать слушания в арбитраже с РУСАДА публичными
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
05.02.20 17:56

Проводившие эвакуацию россиян из Уханя медики и летчики направлены на медобследование

© РИА Новости. Варвара Гертье
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Летчики и военные медики, которые участвовали в эвакуации россиян из китайского города Ухань, где отмечена вспышка коронавируса, после выполнения задачи направлены на углубленное медицинское обследование, сообщили в Минобороны РФ.

"В аэропорту города Тюмень самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации, экипажи и специалисты Минобороны России, задействованные в мероприятии, прошли специальную обработку", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Весь летный состав, военные медики и другие специалисты Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из города Ухань и провинции Хубей КНР, направлены в одно из учреждений Минобороны России для прохождения углубленного медицинского обследования и нахождения под динамическим наблюдением военных медиков в течение установленного времени", - отмечается в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

В среду два военно-транспортных самолета Ил-76МД доставили из Уханя в Тюмень 144 человека. Их поместили на карантин в медучреждение под Тюменью.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские граждане были доставлены из Уханя в Тюмень в удовлетворительном состоянии, заболевших среди них не было.

В среду вечером в Минобороны РФ сообщили, что самолеты Ил-76МД, участвовавшие в операции, перебазированы на оперативный аэродром.

"В ходе выполнения задачи по эвакуации граждан из Китайской народной республики летчики провели за штурвалами в полете около суток", - отмечается в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что военные выполнили поручение президента РФ по экстренной эвакуации граждан из Уханя и провинции Хубэй, доставив самолетами ВКС 144 человека в Тюменскую область.

По приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу на аэродроме Восточного военного округа за сутки была создана авиационная группировка Минобороны РФ, включающая пять самолетов Ил-76 ВКС России с бригадами высококвалифицированных военных медиков и специалистов военного ведомства в области вирусологии.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.02.20 15:49
Жилой комплекс с "движущимся" фасадом строят на северо-западе Москвы
.
  05.02.20 14:27
Собянин: Москва должна выйти на уровень строительства 3 млн кв.м жилья в год по реновации
.
  05.02.20 13:52
В Москве и Подмосковье не хватает медицинских масок и препаратов от коронавируса
.
  05.02.20 13:33
Суд не назначил медэкспертизу девочке, живущей 5 лет в московской клинике
.
  05.02.20 13:26
Собянин назвал сверхзадачей запуск за два года Большого кольца метро
.
  05.02.20 13:18
Хуснуллин: строительство ЦКАД будет ускорено
.
  05.02.20 12:54
Около детского парка "Остров мечты" построят дополнительную станцию метро
.
  05.02.20 11:56
Мосгорсуд признал законным арест генерала ФТС Кизлыка
.
  05.02.20 11:21
Бывший министр спорта Иванюженков стал депутатом Госдумы
.
  05.02.20 09:58
День российской науки отметят на 11 площадках ВДНХ в выходные


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket