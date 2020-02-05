Проводившие эвакуацию россиян из Уханя медики и летчики направлены на медобследование

05.02.20 17:56

© РИА Новости. Варвара Гертье

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Летчики и военные медики, которые участвовали в эвакуации россиян из китайского города Ухань, где отмечена вспышка коронавируса, после выполнения задачи направлены на углубленное медицинское обследование, сообщили в Минобороны РФ.

"В аэропорту города Тюмень самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации, экипажи и специалисты Минобороны России, задействованные в мероприятии, прошли специальную обработку", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Весь летный состав, военные медики и другие специалисты Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из города Ухань и провинции Хубей КНР, направлены в одно из учреждений Минобороны России для прохождения углубленного медицинского обследования и нахождения под динамическим наблюдением военных медиков в течение установленного времени", - отмечается в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

В среду два военно-транспортных самолета Ил-76МД доставили из Уханя в Тюмень 144 человека. Их поместили на карантин в медучреждение под Тюменью.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские граждане были доставлены из Уханя в Тюмень в удовлетворительном состоянии, заболевших среди них не было.

В среду вечером в Минобороны РФ сообщили, что самолеты Ил-76МД, участвовавшие в операции, перебазированы на оперативный аэродром.

"В ходе выполнения задачи по эвакуации граждан из Китайской народной республики летчики провели за штурвалами в полете около суток", - отмечается в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что военные выполнили поручение президента РФ по экстренной эвакуации граждан из Уханя и провинции Хубэй, доставив самолетами ВКС 144 человека в Тюменскую область.

По приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу на аэродроме Восточного военного округа за сутки была создана авиационная группировка Минобороны РФ, включающая пять самолетов Ил-76 ВКС России с бригадами высококвалифицированных военных медиков и специалистов военного ведомства в области вирусологии.