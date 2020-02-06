Прокуратура в суде добивается репатриации и выплаты долгов по зарплате экипажу застрявшего в Китае экипаже российского танкера "Патриот"

06.02.20 06:21

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Приморский транспортный прокурор направил в суд иски в защиту прав российских моряков с танкера "Патриот" судоходной компании "Гудзон", которые в январе попросили помощи в репатриации из КНР и выплате долгов по зарплате.

"В ходе прокурорской проверки установлено, что работодатель не выплатил 19 членам экипажа зарплату за ноябрь-декабрь 2019 года и за январь 2020 года. Долг превысил 1,6 млн руб. Прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с работодателя - ООО "СК Гудзон" долгов по зарплате, компенсации за несвоевременную ее выплату и возложении обязанности репатриировать моряков", - сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Иски рассматриваются во Фрунзенском районном суде Владивостока.

Судно и экипаж находятся в китайском порту Нингдэ, судовладелец мер по возвращению моряков на родину не принял.

Кроме того, судоходная компания не исполнила установленные Кодексом торгового мореплавания РФ обязанности по страхованию жизни и здоровья моряков, а также зарплаты и других причитающихся членам экипажа сумм, в том числе расходов на репатриацию.

Надзорное ведомство потребовало от руководства судоходной компании устранить нарушения.

Также прокурор в отношении судоходной компании возбудил дела об административном правонарушении по ч. 1 и 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Постановления рассматриваются в мировом суде и Государственной инспекции труда в Приморском крае.

Как сообщалось, российские моряки с судна "Патриот" (Владивосток)в январе обратились в Дальневосточную региональную организацию Российского союза моряков (ДВРО РПСМ) с просьбой о помощи.