В Хабаровском крае побит исторический рекорд по добыче золота

06.02.20 06:24

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Золотодобытчики Хабаровского края по итогам отчетного года добыли 25,2 тонны драгметалла, тем самым установив исторический рекорд, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Горняки Хабаровского края установили новый исторический рекорд по добыче золота. Отчетный год предприятия завершили с суммарным итогом в 25,2 тонны драгоценного металла. Добыча, которая велась как открытым, так и подземным способом, превысила прошлогодний показатель на 1,7%", - говорится в сообщении.

В 2018 году отраслевики добыли 24,8 тонн золота.

Среди предприятий, которым удалось нарастить объемы добычи, компании: ООО "Амур Золото", АО "Многовершинное", ООО "Руссдрагмет", ООО "Охотская горно-геологическая компания" и ООО "Светлое", которые вели разработку рудного золота. Эффективно сработали и предприятия, добывающие золото в россыпи. Отличились ООО "Золото Керби", ООО "Конкорд", АО Старателей "Дальневосточные Ресурсы" и Артель старателей "Восток".

"Кроме того, на рекордные показатели повлиял запуск в эксплуатацию нового месторождения "Полянка" компании "НГК Ресурс", реализующей в Николаевском районе проект по золотодобыче", - отмечается в сообщении

По данным пресс-службы, налоговые отчисления в бюджет региона от всей горнодобывающей промышленности края в 2019 году составили 6,8 млрд рублей. Это на 13% больше показателя налоговых отчислений 2018 года, когда горняки перечислили в казну 6 млрд рублей.