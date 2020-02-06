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06.02.20 06:32
Заболевший коронавирусом гражданин КНР идет на поправку в Забайкалье
"Состояние мужчины удовлетворительное, ухудшений нет. Пациент идет на поправку", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, в больнице мужчина будет находится, пока не будет получено два подряд отрицательных анализа на коронавирус.
"Жена и ребенок заболевшего также продолжают находиться под наблюдением медиков. Данных об инфицировании их коронавирусом нет", - отметил собеседник агентства.
31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлено два случая заболевания коронавирусом, вспышка которого зафиксирована в Китае. Больные выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - граждане Китая.
В Забайкалье больного поместили в специальный изолированный медицинский бокс в краевой инфекционной больнице 26 января. Диагноз "коронавирус" подтвердил только второй анализ.
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