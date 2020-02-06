Заболевший коронавирусом гражданин КНР идет на поправку в Забайкалье

06.02.20 06:32

© РИА Новости. Николай Хижняк

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Медики в больнице Забайкалья оценивают состояние гражданина КНР, у которого подтвердился коронавирус, как удовлетворительное, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе губернатора региона в четверг.

"Состояние мужчины удовлетворительное, ухудшений нет. Пациент идет на поправку", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в больнице мужчина будет находится, пока не будет получено два подряд отрицательных анализа на коронавирус.

"Жена и ребенок заболевшего также продолжают находиться под наблюдением медиков. Данных об инфицировании их коронавирусом нет", - отметил собеседник агентства.

31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлено два случая заболевания коронавирусом, вспышка которого зафиксирована в Китае. Больные выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - граждане Китая.

В Забайкалье больного поместили в специальный изолированный медицинский бокс в краевой инфекционной больнице 26 января. Диагноз "коронавирус" подтвердил только второй анализ.