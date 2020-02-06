|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.02.20 06:35
Глава Минздрава Приморья покидает пост
"Заместитель председателя правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко написал заявление об увольнении с 10 февраля по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства края.
Информация о новом месте работы Фисенко появится позже, добавили в пресс-службе.
Фисенко в январе 2019 возглавил департамент здравоохранения Приморья. Ранее он занимал различные должности в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студенческий фестиваль предпринимательства в Москве собрал порядка 15 тыс. участников. Для обучения бизнесу молодежи в Москве создана целая система поддержки.
.
Interfax-Russia.ru – Бывшие полицейские – фигуранты "дела Голунова" обвиняются по трем статьям УК и жалуются на давление следствия.
.
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket