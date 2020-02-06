Глава Минздрава Приморья покидает пост

06.02.20 06:35

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Министр здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко покидает пост по собственному желанию.

"Заместитель председателя правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко написал заявление об увольнении с 10 февраля по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства края.

Информация о новом месте работы Фисенко появится позже, добавили в пресс-службе.

Фисенко в январе 2019 возглавил департамент здравоохранения Приморья. Ранее он занимал различные должности в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.