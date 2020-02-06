Часть берега Байкала незаконно передали в частную собственность

06.02.20 07:49

© РИА Новости. Владимир Смирнов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Природоохранная прокуратура в судебном порядке оспаривает права крупного иркутского предпринимателя на 860 га земель на побережье озера Байкал в Бурятии, сообщает в четверг Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

"Прокурорской проверкой установлено незаконное формирование, постановка на кадастровый учет и предоставление в частную собственность уникальной природной территории. В состав спорных земель вошли, в том числе, водно-болотные угодья, акватории реки Исток, озера Малый Арангатуй и Чивыркуйского залива Байкала, его береговая полоса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд первой инстанции не признал неправомерность владения примыкающей к водоемам землей из-за отсутствия установленных границ водных объектов.

"Несмотря на очевидное нахождение территории в границах земель водного фонда, фактическое покрытие части участка водой, заключений специалистов и уполномоченных органов, подтверждающих данные факты, суд посчитал недоказанными доводы прокурора", - отмечается в сообщении.

В настоящее время судебное решение оспаривается природоохранной прокуратурой в апелляционном порядке в Верховный суд Бурятии.