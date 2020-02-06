Туман стал причиной столкновения более десяти автомобилей на трассе под Красноярском

06.02.20 07:52

© РИА Новости. Максим Богодвид

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Дорожно-транспортное происшествие с участием более десяти автомобилей произошло в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

Авария произошла утром в районе деревни Сухая Балка.

"По предварительным данным, в результате ограниченной видимости из-за погодных условий столкнулось более 10 автомобилей, в том числе грузовых", - говорится в сообщении.

В настоящее время движение перекрыто в обоих направлениях, на месте ДТП работают сотрудники полиции.

По данным синоптиков, сейчас в пригороде Красноярска наблюдается дымка, видимость около одного километра.