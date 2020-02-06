Коронавирус у россиян, находящихся на борту Diamond Princess, не диагностирован

06.02.20 07:55

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Посольство РФ в Японии продолжает комплексную работу по оказанию содействия российским гражданам, находящимся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде порта Йокогама в режиме карантина в связи с коронавирусом, сообщает в четверг дипмиссия в фейсбуке.

"На настоящий момент у россиян вирус не диагностирован", - отмечается в сообщении.

С соотечественниками поддерживается постоянный контакт, в режиме реального времени получаем информацию об их проблемах, потребностях и пожеланиях. Во взаимодействии с японскими властями оперативно принимаем меры по решению возникающих вопросов, прежде всего по снабжению медикаментами, говорится в сообщении.