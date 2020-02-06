Четырнадцать школ в Иркутске полностью закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

06.02.20 08:23

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Карантин ввели в 14 школах в Иркутске в целях снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе администрации города в четверг.

"Образовательный процесс не прерывается. Дети обучаются дистанционно, получают домашние задания", - сказали в пресс-службе.

По данным мэрии, ОРВИ или гриппом болеют 15 188 школьников, или 18,3% от общей численности. Показатель заболеваемости ниже, чем в прошлом году.

Кроме того, в городе закрыли на карантин 26 групп в семи детских садах.

Среди дошкольников ОРВИ или гриппом болеют 4 985 детей, или 12,13% от общей численности.