Коронавирус у трех вернувшихся из-за границы жителей Камчатки не подтвердился

06.02.20 08:35

© РИА Новости. Павел Львов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Не подтвердилось подозрение на коронавирусную инфекцию у троих жителей Камчатки, прибывших на полуостров из Китая и Гоа с признаками респираторного заболевания, сообщается в четверг на сайте правительства Камчатского края.

"По остальным жителям Камчатки, которые посещали Китай, но не заболевших, материал находится в работе. Ситуация по коронавирусной инфекции остается на контроле", - сказал зампред правительства Камчатского края Владимир Пригорнев, слова которого приводятся в сообщении.

Пригорнев отметил, что краевой Минздрав ведет регистр жителей края с признаками респираторного заболевания, вернувшихся после посещения Китая.

"Во всех случаях подозрения на новую коронавирусную инфекцию заболевшие получают необходимую помощь и находятся под наблюдением медицинского персонала", - сказал краевой зампред.

Отмечается, что еще за 10 камчатцами, у которых отсутствуют признаки респираторной инфекции, но вернувшихся из поездки в Китай с 31 января по 3 февраля, установлено медицинское наблюдение. Они находятся на домашнем карантине.

Как сообщалось, в начале февраля два человека, вернувшихся на Камчатку из Китая и Гоа, были госпитализированы с подозрением на инфицирование коронавирусом, еще один находился "на больничном" под домашним наблюдением. Анализы всех троих были отправлены на дополнительное изучение в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии города Новосибирска ("Вектор").