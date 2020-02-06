Эвакуированные в Тюмень из КНР россияне и иностранцы чувствуют себя хорошо

06.02.20 08:44

© РИА Новости. Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Все эвакуированные в Тюмень из китайского Уханя граждане России и иностранцы чувствуют себя нормально, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в четверг в областном департаменте здравоохранения.

"Эвакуированные граждане чувствую себя хорошо, никаких признаков заболевания нет", - сказал сотрудник департамента.

Он добавил, что китайская студентка, у которой обнаружен коронавирус и которая находится на лечении в областной инфекционной больнице Тюмени, тоже чувствует себя хорошо.

"Четверо ребят, которые с ней летели, здоровы, у них хорошее расположение духа, они понимают, что должны оставаться еще под медицинским наблюдением и передают, что все у них нормально", - отметил собеседник агентства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что даже если коронавирус выявят у эвакуированных из КНР россиян, он не вырвется за пределы реабилитационного центра.

"Все необходимые меры приняты, все организовано для того, чтобы при любом развитии ситуации, даже неблагоприятном, как вы сказали, ничего не произошло за периметром этого здания, даже за стенами ничего не произойдёт", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в эфире "Россия 24" в среду.

Она также заверила, что и врачи в центре будут находиться в карантине, "выходить эти 14 дней из здания не будут".

Попова отметила, что "уговаривать никого не пришлось, люди самоотверженные, профессиональные, осознанно делают свою работу".

По ее словам, в настоящее время все прибывшие здоровы, нет никого с инфекционными признаками, в том числе все четверо детей.

Накануне два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Среди них зараженных не выявлено.

Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в реабилитационном центре "Градостроитель", расположенном в 30 км от Тюмени, вдали от жилых застроек. По периметру центра выставлено двойное ограждение и охрана Росгвардии.

Заболевшая студентка Тюменского индустриального университета (ТИУ) была госпитализирована 28 января в областную клиническую инфекционную больницу в Тюмени. Еще четверо китайских студентов ТИУ, которые вместе с ней возвратились после каникул на учебу в Тюмень, тоже госпитализированы, вирус у них не обнаружен.