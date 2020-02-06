200 художников изобразят Невский проспект на холсте

06.02.20 08:55

© РИА Новости. Евгения Новоженина

6 февраля. Interfax-Russia.ru - В Петербурге в четверг пройдет масштабный флешмоб "200 портретов Невского", сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

200 художников одновременно изобразят на холсте определенный отрезок проспекта, встав по обе стороны на фиксированных точках. Итогом станет масштабная инсталляция из 200 полотен на международной ярмарке современного искусства "Понаехали!", которая пройдет в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 23 февраля.

Среди участников флешмоба - Николай Цветков, Александр Кондуров, Люся Ковалева-Кондурова, Олег Николаенко, Юра Потапов, Иван Несветайло, Татьяна Нега, Лев Дутов, Тамара Семенова, Валериус, Олег Петренко, Анатолий Анненков, а также выпускники и студенты художественных академий и школ.

Прохожие смогут поддержать мероприятие фотографиями в социальных сетях. Авторы самых интересных работ получат пригласительные на ярмарку и краски.