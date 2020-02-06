Жители Приамурья за неделю раскупили 1 млн штук медицинских масок

06.02.20 09:06

© РИА Новости. Виталий Аньков

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Амурской области информировали Минздрав РФ о потребности региона в не менее 5 млн штук медицинских масок, последнюю поступившую крупную партию амурчане раскупили за неделю, сообщила журналистам зампред правительства Юлия Рябинина.

Пресс-конференция о ситуации с коронавирусом началась с того, что всем журналистам руководитель областного управления Роспортебнадзора Ольга Курганова раздала медицинские маски и напомнила, как их надевать правильно.

"Ситуация с масками действительно напряженная. Мы ситуацию отслеживает с конца января. В последних числах января в аптечной сеть поступило порядка 1 млн масок. Практически все они были раскуплены за неделю. Ожидается к 7 февраля поступление масок в "Амурфармацию" и в сеть "Твоя аптека". Сегодня и на уровне РФ констатируется факт, что масок недостаточно", - отметила Рябинина.

Власти Приамурья обратились в Минздрав РФ с просьбой обеспечить регион дополнительной партией масок.

"Минздрав Амурской области направил заявку о приоритетном выделении масок в количестве 5 млн штук. Департаментом лекарственного обеспечения Минздрава России эта заявка принята и сейчас решается вопрос о выделении масок региону в приоритетом порядке", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" советник губернатора Приамурья по здравоохранению Марина Гулевич.

Как сообщалось, с 23 января в Амурской области, которая имеет самую протяженную границу с Китаем, где зарегистрирована вспышка коронавируса, введен режим повышенной готовности.