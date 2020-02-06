Департамент здравоохранения: масок в крупных аптечных сетях Тюмени достаточно

06.02.20 09:23

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Медицинские маски в крупных аптечных сетях Тюмени есть в достаточном количестве, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в четверг в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"Маски в достаточном количестве есть в таких крупных сетях, как "Панацея", "Фармация", "Аптека N1", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также добавил, что в торговые сети на днях поступило более 700 тыс. масок.

"Еще заказаны маски, и в ближайшее время они поступят в аптеки", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ряде аптек Тюмени закончились медицинские маски из-за ажиотажного спроса на них жителей города.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. 31 января глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что благодаря своевременной изоляции заболевшей коронавирусом студентки из Китая ситуация не представляет опасности для жителей Тюмени.

Накануне два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Большинство из них - россияне. Среди них зараженных не выявлено.

Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в реабилитационном центре "Градостоитель", расположенном в 30 км от Тюмени, вдали от жилых застроек. По периметру центра выставлено двойное ограждение и охрана Росгвардии.

Заболевшая студентка Тюменского индустриального университета (ТИУ) была госпитализирована 28 января в областную клиническую инфекционную больницу в Тюмени. Еще четверо китайских студентов ТИУ, которые вместе с ней возвратились после каникул на учебу в Тюмень, тоже госпитализированы, вирус у них не обнаружен.

По состоянию на 6 февраля все эвакуированные в Тюмень россияне и иностранцы, а также китайская студентка, которая проходит лечение в областной инфекционной больнице чувствуют себя хорошо.