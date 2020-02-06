Грузовые таможенные пункты пропуска в Приамурье откроют с ограничениями

06.02.20 09:30

© РИА Новости. Игорь Зарембо

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Международные пункты пропуска грузового направления планируются к открытию в Амурской области с 7 февраля по временным схемам, сообщила журналистам замминистра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева.

"Мы изучили возможные схемы работы грузового направления с безусловным соблюдением всех требований, связанных с обстановкой в КНР. Росгранстрой по рабочим каналам информирует китайских коллег о возможности открытия этого направления с завтрашнего дня. Это будет не полноценная работа грузовых пунктов пропуска, будут ограничения по количеству прибываемых машин", - пояснила Киреева.

Организация временного коридора на российско-китайской границе в пунктах пропуска Благовещенска и Поярково для поставок скоропортящейся продукции, а также оборудования для крупных проектов согласуется со всеми контрольными органами.

Как отметила Киреева, для доставки грузов будут максимально задействованы российские водители.