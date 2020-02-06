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06.02.20 09:34
Реестр временного проживания рабочих появится в Томской области
По его словам, в настоящее время в регионе проходят массовые комплексные проверки в местах проживания сотрудников томских предприятий.
"Мы должны проверить все области (промышленные сферы региона - ИФ). Это в первую очередь, анализ муниципалитетов: главы поселений должны выявить на своих территориях такие места (где на предприятии живут рабочие - ИФ) и передать информацию в район, район направляет данные в нашу областную комиссию. А мы отправляем списки в надзорные органы для контроля", - сказал Толстоносов.
Он отметил, что ранее у контролирующих органов не было полного списка предприятий, на территории которых проживают рабочие.
"К концу недели об этом реестре должны доложить губернатору. А дальше будем координировать работу с правоохранителями, чтобы тотально эти места охватить. В плановом порядке надзорные органы будут учитывать эти данные", - добавил замгубернатора.
21 января в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области произошел пожар, в котором погибли 12 сотрудников китайской лесозаготовительной компании ООО "Грин вуд", в том числе 11 граждан Узбекистана.
Директора пилорамы задержали, предъявили обвинение по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и арестовали. Виновной она себя не признала.
После трагедии губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал проверить пожарную безопасность, условия труда и проживания работников на всех подобных предприятиях региона. Всего в Томской области 378 таких хозяйствующих субъектов.
По итогам первых проверок прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в местах проживания работников шести томских предприятий, которые занимаются заготовкой и переработкой древесины.
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