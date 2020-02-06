"Аэрофлот" с 25 октября начнет летать из Москвы в Сингапур

06.02.20 09:38

© РИА Новости. Максим Блинов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" 25 октября открывает прямые регулярные рейсы Москва - Сингапур, сообщил перевозчик.

Полеты будут выполняться пять раз в неделю на дальнемагистральных самолетах А350-900 в трехклассной компоновке.

"Аэрофлот" открывает новые пункты назначения в странах Азии для закрепления позиций на одном из важнейших транзитных рынков Европа-Азия. За счет рейсов в Сингапур компания рассчитывает привлечь трансферный пассажиропоток из Лондона, Парижа, Цюриха, Амстердама, Рима, Мадрида, Стокгольма и других европейских столиц", - отмечает компания.