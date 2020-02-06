Житель Уфы стал фигурантом уголовного дела за ввоз бриллианта за 1 млн руб. без декларации

06.02.20 10:17

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Башкортостанская таможня возбудила в отношении жителя Уфы уголовное дело о контрабанде бриллианта весом 2,27 карата.

"В отношении жителя Уфы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного ввоза на территорию Российской Федерации бриллианта весом в 2,27 карата, который относится к стратегически важным товарам, в крупном размере, стоимостью свыше 1 млн рублей", - сообщила Уфимская транспортная прокуратура в четверг.

По данным ведомства, драгоценный минерал планировалось продать на территории России.

В свою очередь, сотрудник Уфимской транспортной прокуратуры сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что бриллиант был легально приобретен в Амстердаме, откуда подозреваемый вылетел в Стамбул, а затем в Уфу.

По словам собеседника агентства, камень прошел сертификацию GIA (Gemological Institute of America), ему присвоен идентификационный номер. При этом уфимец обязан был задекларировать минерал при ввозе и заплатить таможенную пошлину. Бриллианты относятся к стратегически важным товарам, а уголовная ответственность предусмотрена за их нелегальный ввоз в крупном размере, то есть в случае, когда их стоимость выше 1 млн рублей, уточнил представитель прокуратуры.