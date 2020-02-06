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06.02.20 10:24

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о преференциях для инвестпроектов в Арктике

© РИА Новости. Вера Костамо
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство внесло в Госдуму подготовленный министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики законопроект, предусматривающий льготы для инвесторов, планирующих реализовать на арктических территориях новые проекты.

Законопроект (N895550-7) "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ", а также поправки в Налоговой кодекс (N 895543-7, N895545) размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В конце января пакет законопроектов был рассмотрен и поддержан на заседании правительства.

Согласно ранее одобренным предложениям Минвостокразвития, экономическая поддержка должна осуществляться на всей территории Арктической зоны, без создания отдельных территорий развития или экономических зон. Льготы смогут получить только новые инвестиционные проекты, и их максимальный объем не должен превышать 25% от осуществленных инвестиций. Минимальная сумма инвестиций в проект - 10 млн рублей.

Все арктические льготы предусмотрены для четырех групп инвестпроектов: добыча углеводородного сырья на шельфе, добыча на континентальной части, производство СПГ, а также прочие проекты. Для всех категорий инвестпроектов субъекты РФ получают право снижать до нуля региональные части земельного налога, а также налоги на прибыль и имущество.

Как сообщалось ранее, Минвостокразвития рассчитывает, что особый экономический режим Арктической зоны, пройдя все необходимые одобрения, заработает уже в июле.

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