Сильный снегопад стал причиной задержки 11 авиарейсов в аэропорту Ростова-на-Дону

06.02.20 10:27

© РИА Новости. Руслан Кривобок

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Сильный снег в Ростове-на-Дону спровоцировал задержку более 10 авиарейсов в международном аэропорту "Платов", часть самолетов ушли на запасной аэродром, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе аэропорта.

"На вылет задержаны шесть авиарейсов, на прилет еще пять. Причина - неблагоприятные погодные условия в аэропорту "Платов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что два самолета авиакомпании "Азимут", следовавшие в Ростов-на-Дону из Омска и Челябинска, ушли на запасной аэродром в Краснодар.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега и дождя.