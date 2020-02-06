Туман привел к задержке рейсов в аэропорту Симферополя

06.02.20 10:28

Фото пресс-службы аэропорта "Симферополь"

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Прибытие и вылет четырех самолетов задерживается в четверг в аэропорту Симферополя из-за тумана, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе авиаузла.

"В аэропорту Симферополь из-за тумана задерживается прибытие и вылет четырех воздушных судов", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задержки составляют до 3,5 часов. Всего крымский авиаузел должен принять и отправить в четверг 19 самолетов.

Ранее в Крыму распространили экстренное предупреждение на вторую половину текущей недели из-за южного циклона. По данным синоптиков, 5-7 февраля на полуострове ожидаются сильный дождь, переходящий в мокрый снег, очень сильный ветер с порывами до 25-27 м/с.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Сейчас он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.

Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.