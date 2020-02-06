Десятки пенсионеров в приморской Находке на средства президентского гранта прошли курсы нянь

06.02.20 10:34

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Первые выпускники "Школы помощников", которая работает в приморском городе Находка при поддержке Фонда президентских грантов, получили сертификаты.

"В рамках проекта "Школы добра" пенсионеры обучаются по специальностям "няня" и "сиделка". После двух месяцев теоретических и практических занятий первые сертификаты получили 30 человек", - сообщила агентству "Интерфакс -Дальний Восток" представитель фонда "Ника", реализующего проект.

Всего в рамках проекта планируется обучить 240 пенсионеров.

Слушатели курсов сдали экзамены по психологии и профессиональной подготовке. Практические занятия проходили на базе интерната для пожилых людей и инвалидов и Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Таким образом, проект решает три задачи - обучение старшего поколения востребованным специальностям, последующее трудоустройство и волонтерская помощь соцучреждениям.

По словам руководителя фонда "Ника" Оксаны Володиной, сертифицированные специалисты по таким направлениям востребованы на рынке труда Находки.

Занятия в Школе помощников могут посещать также пенсионеры, не собирающиеся работать нянями и сиделками, а занимающиеся уходом за больными родственниками или воспитанием внуков.

Как сообщалось, Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. В шести конкурсах приняли участие уже 21 тыс. 714 некоммерческих организаций. Это 10,5% от всех зарегистрированных в стране НКО. Поддержку на сумму более 22 млрд руб. получили свыше 10,5 тыс. из них. В 2019 году грантовый фонд составил 8 млрд рублей. За 2019 год Фонд президентских грантов получил 27 тыс. 392 проекта, что является абсолютным рекордом среди всех фондов страны. Самым популярным грантовым направлением среди участников конкурса в 2019 году стала "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" - 17% проектов. На втором месте - "Сохранение исторической памяти" - 15% проектов. На третьем месте - "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения" - 12%.