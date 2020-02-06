Лавина сошла на юге Красноярского края

06.02.20 10:46

© РИА Новости. Альбина Олисаева

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Полиция закрыла движение на региональной трассе в Курагинском районе Красноярского края из-за схода лавины, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД России.

По данным ведомства, лавина объемом 150 кв. метров сошла на горном участке в районе 27-го километра трассы "Курагино - Черемшанка".

"Движение транспортных средств на участке автодороги временно ограничено. Наряд дорожно-патрульной службы обеспечивает безопасность на месте происшествия до полного восстановления движения. В результате схода лавины никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В настоящее время работу по очистке трассы от снега ведут 5 сотрудников дорожной службы, в их распоряжении - три единицы спецтехники,

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям воздержаться от поездок по данному участку автодороги в период оттепели.

По данным синоптиков, температура в районе поселка Курагино за последние сутки повысилась с -20 градусов до -7, в ближайшее время также ожидается потепление до -2 градусов.