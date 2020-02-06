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06.02.20 10:46
Лавина сошла на юге Красноярского края
По данным ведомства, лавина объемом 150 кв. метров сошла на горном участке в районе 27-го километра трассы "Курагино - Черемшанка".
"Движение транспортных средств на участке автодороги временно ограничено. Наряд дорожно-патрульной службы обеспечивает безопасность на месте происшествия до полного восстановления движения. В результате схода лавины никто не пострадал", - говорится в сообщении.
В настоящее время работу по очистке трассы от снега ведут 5 сотрудников дорожной службы, в их распоряжении - три единицы спецтехники,
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям воздержаться от поездок по данному участку автодороги в период оттепели.
По данным синоптиков, температура в районе поселка Курагино за последние сутки повысилась с -20 градусов до -7, в ближайшее время также ожидается потепление до -2 градусов.
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