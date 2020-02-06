Главой Оренбурга избран Владимир Ильиных

06.02.20 11:31

© РИА Новости. Сергей Пятаков

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты горсовета Оренбурга в четверг избрали новым главой города Владимира Ильиных, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе горадминистрации.

За кандидатуру Ильиных проголосовали единогласно 33 депутата, принимавших участие в голосовании.

После объявления результатов новому градоначальнику было вручено удостоверение.

Ранее сообщалось, что 7 декабря 2019 года глава Оренбурга Дмитрий Кулагин написал заявление о сложении полномочий. С 10 декабря он приступил к исполнению обязанностей заместителя председателя правительства - руководителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

До участия в конкурсе на должность главы города были допущены 12 человек. Позже конкурсная комиссия отобрала четверых претендентов, ими стали юрисконсульт ЗАО "ЦАУ - Юрист" Александр Ивлев, первый заместитель главы Оренбурга Владимир Ильиных, глава Северного округа Оренбурга Дмитрий Корнев и мастер участка Оренбургского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" Василий Кальнишевский.