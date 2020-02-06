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06.02.20 11:34

Туристические комплексы на 5 млрд руб. построят инвесторы в ОЭЗ в Бурятии

© РИА Новости. Александр Гальперин
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Инвесторы заявили о намерении реализовать проекты на общую сумму 5 млрд рублей в особой экономической зоне (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань", сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор ОЭЗ Алексей Тогошиев.

"Первым инвестором после реструктуризации "Байкальской гавани", подписавшим договор с руководством ОЭЗ, стала российская компании Green Flow Baikal, которая управляет отельным бизнесом в Сочи. Инвестор намерен построить отель 4-звезды на 180 номеров с крупным водно-оздоровительным комплексом и значительными конгрессными мощностями", - отметил Тогошиев.

По его словам, общий объем заявленных инвестиций составляет 871 млн рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - второе полугодие 2021 года.

Второй инвестор - корейская компания GEO GROUP - намерена привлечь 4,1 млрд рублей инвестиций. На эти средства на территории участка "Пески" планируется построить всесезонный международный туристический комплекс. Проект предполагает строительство крупного гостиничного комплекса на 650 номеров в шести корпусах различной категории, оздоровительно-реабилитационного центра на 1300 мест и 41 мини-гостиницы с общим номерным фондом на 396 мест, что позволит единовременно принять до 1 тыс. 696 человек. Также предусмотрено создание зоны активного отдыха, расположенной за пределами прибрежной территории.

ОЭЗ "Байкальская гавань" была создана в 2007 году на территории Прибайкальского района Бурятии сроком на 49 лет. За годы существования зоны из бюджетов всех уровней в инженерную инфраструктуру направлено 4,7 млрд рублей. В 2018 году полномочия и имущественный фонд "Байкальской гавани" был передан из федеральной собственности в республиканскую. Правительством региона была создана новая управляющая компания.

По словам Тогошиева, 2020 год должен стать ключевым с точки зрения реализации бизнес-планов. В настоящий момент оказывается помощь в проведении процедур по вхождению в качестве резидентов еще нескольким российским компаниям.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей на Дальнем Востоке. Также глава государства в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы государства по развитию туриндустрии.

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