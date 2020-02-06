Благотворительный фонд создан в Якутии к 75-летию Великой Победы

06.02.20 11:38

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

6 февраля. Interfax-Russia.ru - В преддверии 75-летия Великой Победы в Якутии открыли республиканский благотворительный фонд, средства из которого будут направлены на помощь ветеранам, сообщается на сайте главы и правительства региона.

"Средства, собранные в фонд "Победа-75", будут направлены на увековечение памяти погибших воинов, поддержку ветеранского движения, содействие в проведении юбилейных мероприятий для ветеранов", - говорится в сообщении.

Глава Якутии Айсен Николаев уже перечислил в фонд 100 тыс. рублей и обратился с призывом принять участие в сборе средств. Присоединиться к акции может любой желающий, сбор средств является добровольным.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в честь 75-летия Великой Победы объявил 2020 год Годом памяти и славы. Кроме того, он отметил необходимость заняться вопросом дополнительной поддержки ветеранов.