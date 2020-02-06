Семья амурских тигров вышла на дорогу к людям в Приморье

06.02.20 11:46

Фото ФГБУ "Земля леопарда" имени Николая Воронцова

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Три любопытных амурских тигренка вышли на дорогу в Приморье и показались местным жителям, специалисты не опасаются за судьбу редких животных.

В социальных сетях центра "Амурский тигр" опубликовано видео, снятое очевидцами в тайге Приморья. Местным жителям удалось заснять тигриную семью. На кадрах специалисты смогли разглядеть трех годовалых тигрят и одного более крупного тигра. Они полагают, что это может быть мать тигрят.

В пресс-службе центра агентству "Интерфакс - Дальний Восток" отметили, что встреча тигрят с людьми лишь проявление детского любопытства хищников, и беспокоиться по этому поводу не стоит.

"Мы думаем, что людям просто повезло встретить тигрят, они оказались в нужном месте в нужное время. Тигрята, как и любые дети, любопытны. Они вышли к машине и даже не испугались, не проявили никакой осторожности, что в целом для них характерно. Здесь никаких переживаний нет. Видно, что тигрята упитанные, значит, здоровые, и каких-то проблем, из-за которых они могли выйти к людям за помощью, у них нет", - сообщил пресс-секретарь "Амурского тигра" Вадим Шкодин.

Он отметил, что специалисты пока не установили, где точно была сделана запись.

"Если бы мы знали, где было сделано видео, в каком месте и кем, группа охотнадзора бы обязательно выехала на место и прошла по следам, но так как место неизвестно пока, это невозможно сделать", - добавил он.

Как сообщалось, амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. Амурский тигр обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей России и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.

На заседании наблюдательного совета центра "Амурский тигр" под председательством министра юстиции РФ Константина Чуйченко в феврале эксперты отметили, что популяция амурских тигров в России стабильна, и последние пять лет имеет тенденцию к росту и оценивается в 580-600 особей. При сохранении текущей динамики популяция достигнет 700 особей к 2022 году.

Центр "Амурский тигр" - автономная некоммерческая организация, созданная Русским географическим обществом в 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Задачи центра - изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России путем реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов.