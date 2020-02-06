Страдающим потерей памяти жителям Кировской области выдадут значки с QR-кодом

06.02.20 11:50

© РИА Новости. Максим Блинов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Специальные значки с QR-кодом для людей с ментальными расстройствами разработали в Кировской области, сообщается на сайте правительства региона.

"Если вы заметили на улице растерявшегося пожилого человека, а на его одежде размещен значок, с помощью смартфона можно считать данные с QR-кода и помочь человеку вернуться домой. Если ваш телефон не обладает такими функциями, вы можете позвонить по единому номеру, который также указан на значке", - приводятся в сообщении слова министра социального развития региона Ольги Шулятьевой.

Контактная информация о близких людях и социальном работнике человека, страдающего расстройством памяти, загружена в базу данных Кировского городского комплексного центра соцобслуживания. Каждому значку присвоен особый номер, по которому после звонка прохожего специалист центра соцобслуживания идентифицирует владельца специальной отметки.

Кроме того, по информации властей, при сканировании QR-кода станет известен номер телефона родственника потерявшегося человека, по которому с ним можно связаться.

Значки уже получили 180 человек, отмечается в сообщении.