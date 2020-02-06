В ряде аптек Петербурга подорожали медицинские маски

06.02.20 11:52

© РИА Новости. Виталий Тимкив

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Цены на медицинские маски в некоторых аптеках Петербурга с декабря выросли на треть, сообщает пресс-служба регионального управления ФАС России.

"По полученным данным, рост цен на медицинские маски с начала февраля 2020 по сравнению с декабрем 2019 года, в зависимости от цен, установленных производителем, составил от 2% до 30%. В некоторых аптеках цены не изменились", - уточнили в пресс-службе.

Статистика составлена на основе данных, полученных из 20 аптечных сетей. Мониторинг цен на маски будет проводиться антимонопольным органом в еженедельном режиме.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по ношению медицинских масок для профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Маску рекомендуется носить в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, однако она нецелесообразна на открытом воздухе. В ведомстве также рекомендуют регулярно менять маски, чтобы не инфицировать самого себя.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.