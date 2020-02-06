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06.02.20 11:52
В ряде аптек Петербурга подорожали медицинские маски
"По полученным данным, рост цен на медицинские маски с начала февраля 2020 по сравнению с декабрем 2019 года, в зависимости от цен, установленных производителем, составил от 2% до 30%. В некоторых аптеках цены не изменились", - уточнили в пресс-службе.
Статистика составлена на основе данных, полученных из 20 аптечных сетей. Мониторинг цен на маски будет проводиться антимонопольным органом в еженедельном режиме.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по ношению медицинских масок для профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Маску рекомендуется носить в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, однако она нецелесообразна на открытом воздухе. В ведомстве также рекомендуют регулярно менять маски, чтобы не инфицировать самого себя.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.
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