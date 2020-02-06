Все школы и вузы Саратова и 18 районов области закрыты на карантин из-за вспышки гриппа

06.02.20 11:56

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Внеплановые каникулы объявлены во всех школах 18 районов Саратовской области и областного центра, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в Министерстве образования региона в четверг.

"В связи с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу занятия приостановлены во всех школах Саратова, а также Аткарского, Пугачевского, Петровского, Александрово-Гайского, Балашовского, Балаковского, Энгельсского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Вольского, Краснокутского, Духовницкого, Лысогорского, Питерского, Новоузенского, Новобурасского, Ртищевского, Саратовского районов области",- сказал собеседник агентства.

Карантин также объявлен в ряде школ и классов 25 районов области.

Всего в области 38 районов.

Как сообщалось, ранее внеплановые каникулы были объявлены во всех школах и вузах областного центра, в общей сложности, в 447 образовательных учреждениях региона.