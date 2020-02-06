Производство мяса в Костромской области в 2019г уменьшилось на 15%

06.02.20 12:01

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе в Костромской области в 2019 году составило 17,6 тыс. тонн, что на 15% меньше, чем годом ранее, сообщает Костромастат.

При этом производство молока выросло на 1,3% - до 108,9 тыс. тонн.

Хозяйства региона в минувшем году произвели 742,4 млн яиц, что на 12% больше, чем в 2018 году.

Надои молока на одну корову увеличились с 5 тыс. 270 кг в 2018 году до 5 тыс. 690 кг в прошлом, яйценоскость кур-несушек возросла с 298 до 310 штук.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на конец декабря 2019 года уменьшилось на 2%, до 49,7 тыс. голов, в том числе коров - 21,4 тыс. голов (на 3% меньше), овец и коз - 12,5 тыс. голов (на 13% меньше). При этом на 16% - до 33,2 тыс. голов - возросла численность свиней.