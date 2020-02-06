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06.02.20 12:01
Производство мяса в Костромской области в 2019г уменьшилось на 15%
При этом производство молока выросло на 1,3% - до 108,9 тыс. тонн.
Хозяйства региона в минувшем году произвели 742,4 млн яиц, что на 12% больше, чем в 2018 году.
Надои молока на одну корову увеличились с 5 тыс. 270 кг в 2018 году до 5 тыс. 690 кг в прошлом, яйценоскость кур-несушек возросла с 298 до 310 штук.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на конец декабря 2019 года уменьшилось на 2%, до 49,7 тыс. голов, в том числе коров - 21,4 тыс. голов (на 3% меньше), овец и коз - 12,5 тыс. голов (на 13% меньше). При этом на 16% - до 33,2 тыс. голов - возросла численность свиней.
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