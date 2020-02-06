Орловская область в 2019г увеличила ввод жилья на 2,3%

06.02.20 12:03

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Ввод жилья на территории Орловской области в 2019 году составил 297,6 тыс. кв. метров, что на 2,3% больше, чем в 2018 году, сообщает Орелстат.

Согласно данным статслужбы, за прошлый год в регионе было введено 3 тыс. 575 новых квартир.

Из общего объема жилья индивидуальными застройщиками было сдано 185 тыс. кв. метров (рост на 53%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", за отчетный период составил 21,2 млрд рублей, или 85,4% к уровню предыдущего года.