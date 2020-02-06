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06.02.20 12:12
Работа выставки Дали в Манеже продлена на час из-за наплыва посетителей
"В связи с высокой популярностью выставки сообщаем, что с 13 февраля по 25 марта по четвергам, пятницам и субботам выставка работает с 10:00 до 21:45 (кассы - с 10:00 до 21:15)", - говорится в сообщении пресс-службы организаторов.
Уточняется, что в остальные дни выставка будет работать, как и прежде - с 10:00 до 20:45.
Масштабная выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" проходит в московском Манеже с 21 января по 25 марта. В экспозиции посетители увидят более 180 произведений испанского художника, часть работ привезли в Россию впервые.
Выставка организована Культурно-историческим фондом "Связь времен" и Музеем Фаберже в партнерстве с фондом "Гала - Сальвадор Дали" (Фигерас) и Национальным музеем "Центр искусств королевы Софии" (Мадрид).
Основу экспозиции составят работы из собраний фонда "Гала - Сальвадор Дали" и Национального музея "Центр искусств королевы Софии". Также будут показаны работы из частных европейских собраний.
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