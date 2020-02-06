Крупный газопровод сдан в эксплуатацию в новой Москве

06.02.20 12:17

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6 февраля. Interfax-Russia.ru - АО "Мосгаз" вводит в эксплуатацию новую систему газопроводов в поселениях Московский и Филимонковское Новомосковского административного округа, сообщил генеральный директор компании Гасан Гасангаджиев журналистам в четверг.

"Сегодня мы вводим в эксплуатацию систему газопроводов диаметрами 800 и 1000 мм от ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) "Пыхтино", в районе деревни Середнево Филимонковского поселения", - сказал Гасангаджиев.

По его словам, досрочно завершенное строительство этих газовых сетей повышает инвестиционную привлекательность территорий поселений.

"За короткий период строительства газопровода объем заявок на технологическое присоединение вырос на 30%. Мы видим интерес как со стороны владельцев частных домовладений, так и со стороны представителей бизнеса, занимающихся промышленной застройкой, которым необходимо газоснабжение для создания новых производств на территории округа", - пояснил глава компании.

Гасангаджиев напомнил, что в 2019 году было проложено 18 км газопроводов на территории поселений Марушкинское, Первомайское, Московский, Внуковское и Филимонковское. В 2020 году запланировано строительство еще 19 км.

"Мы планируем до конца марта 2020 года завершить строительство участка от ГРПБ "Заря" до пересечения Боровского и Киевского шоссе. Чуть позже, в июне 2020 года, будет готов газопровод от пересечения Боровского и Киевского шоссе до деревни Анкудиново", - уточнил он.

По информации генерального директора "Мосгаза", в сентябре будет готов к вводу в эксплуатацию участок газопровода от деревни Середнево до деревень Кнутово и Фоминское.

В пресс-службе "Мосгаза" уточнили, что до сентября 2020 года в новой Москве будут введены в эксплуатацию уже 37 км системообразующих газопроводов высокого давления, что позволит обеспечить теплоснабжение 6,4 млн кв. метров объектов капитального строительства.