Москву ждут погодные "качели"

06.02.20 12:20

© РИА Новости. Максим Блинов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Потепление, похолодание и снова потепление ожидаются в Московском регионе в ближайшие дни, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В связи с тем, что через центр европейской территории России пройдет фронтальный раздел, сегодня температура поднимется до -2...-3 градусов и пройдут осадки. Прирост снега составит от 2 до 5 см в некоторых регионах Московской области", - сказал Вильфанд агентству в четверг.

После прохождения атмосферного фронта в регион придет область высокого давления. Давление вырастет, осадки прекратятся, облачность станет реже, а температура начнет заметно падать: ближайшей ночью до -15, днем в пятницу до -7, а в ночь на субботу при прояснениях местами будет до -17...-18 градусов.

"Пусть мы от них отвыкли, но это типичные значения. Около нормы или на один градус ниже нормы", - сказал Вильфанд.

В субботу днем еще морозно (-7...-9 градусов), но долгим похолодание не будет - значительное потепление начнется в воскресенье и продолжится в начале недели.

"Прогноз подтверждается: резкое повышение температуры с понедельника, опять оттепель", - сказал Вильфанд.

По предварительным данным, даже ночные температуры в начале недели будут около нуля или выше нулевой отметки.

Ранее метеоролог сообщал, что минувший январь в Москве и в центре европейской территории России существенно обновил рекорд самой высокой среднемесячной температуры (0 градусов, предыдущий рекорд 2007 года - минус 1,6 градуса).