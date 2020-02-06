Роспотребнадзор: в России нет новых случаев заражения коронавирусом

06.02.20 12:22

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Число заболевших коронавирусом в России остается прежним, зарегистрировано только два случая, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в четверг.

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Заболевания протекают в легкой клинической форме. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Накануне в Россию из очага эпидемии коронавируса 2019-nCoV в КНР (провинция Хубэй, г.Ухань) были эвакуированы две группы граждан России и соседних стран, в общей сложности 144 человека. Они размещены в пансионате на территории Тюменской области, где будут две недели находиться на карантине под наблюдением медиков. По данным Роспотребнадзора и Минобороны, которое обеспечивало эвакуацию, заболевших среди эвакуированных нет.