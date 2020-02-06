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06.02.20 12:22
Роспотребнадзор: в России нет новых случаев заражения коронавирусом
"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Заболевания протекают в легкой клинической форме. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Накануне в Россию из очага эпидемии коронавируса 2019-nCoV в КНР (провинция Хубэй, г.Ухань) были эвакуированы две группы граждан России и соседних стран, в общей сложности 144 человека. Они размещены в пансионате на территории Тюменской области, где будут две недели находиться на карантине под наблюдением медиков. По данным Роспотребнадзора и Минобороны, которое обеспечивало эвакуацию, заболевших среди эвакуированных нет.
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