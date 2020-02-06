Минздрав: в Саратовской области в этом году не было летальных исходов по гриппу и ОРВИ

06.02.20 12:31

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Минздрав Саратовской области опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в этом году от гриппа и ОРВИ в регионе скончались четыре человека.

"Данная информация не соответствует действительности, летальных исходов не было", - заявил агентству "Интерфакс-Поволжье" советник главы регионального Минздрава Александр Колоколов в четверг.

В свою очередь, пресс-секретарь Минобразования региона Татьяна Кожевникова уточнила агентству, что в связи с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу занятия приостановлены во всех школах Саратова, Аткарска, Пугачева и Петровска, а также 15 районов области.

Всего в области 38 районов.

По информации регионального Росмпотребнадзора, с 27 января по 2 февраля зарегистрировано 24 тыс. 557 случаев заболевания ОРВИ, эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению превышен на 107,44 %.