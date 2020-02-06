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06.02.20 12:39
Карантин по гриппу объявлен в школах Уфы, Перми и Новотроицка
"По состоянию на 6 февраля 2020 года, в связи с превышением эпидемиологического порога в 6 школах Уфы образовательный процесс прекращен в срок до 13 февраля и дети переведены на дистанционное обучение (5769 обучающихся)", - говорится в сообщении.
Как сообщили в мэрии, карантин также действует в 150 классах 17 городских школ, 4144 ученика которых переведены на дистанционное обучение.
Ограничительные мероприятия вводятся по решению руководителя образовательной организации, если число заболевших в классе или школе достигает 20%.
Образовательные учреждения Перми также будут закрыты на карантин с 7 по 15 февраля из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте мэрии города в четверг.
Отмечается, что с 27 января по 2 февраля темп прироста заболеваемости составил 25%, эпидемиологический порог превышен на 12,6%.
"Школы, лицеи, гимназии, учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации Перми, будут закрыты на карантин с 7 по 15 февраля включительно", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что во время карантина учеба школьников будет организована с применением дистанционных технологий.
Также в этот период ограничивается проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, за исключением тех, что проводятся на открытом воздухе.
При этом детские сады продолжат работать, в дошкольных учреждениях на карантин могут закрываться отдельные группы, если количество заболевших в коллективе составляет более 20%. В детских садах введены утренние фильтры, состояние детей оценивают медицинские работники и сотрудники сада.
Ранее сообщалось, что с 5 февраля карантин введен в образовательных организациях Чайковского, Чернушинского, Краснокамского, Октябрьского, Осинского, Еловского, Уинского, Сивинского районов Пермского края.
В Новотроицке Оренбургской области образовательные учреждения с четверга закрыты на карантин из-за всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ.
"Школы закрываются на семь дней (до 12 февраля включительно)", - сообщается на сайте администрации города.
Также на время карантина будут прекращены занятия в учреждениях дополнительного образования и ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.
В сообщении отмечается, что за последние дни заболеваемость среди школьников выросла на 66 %, при этом многие заболевшие дети оказались не привиты.
Ранее сообщалось, что с конца января на карантин были закрыты школы и учреждения дополнительного образования в Оренбурге, Орске, Гае и Соль-Илецке, а также в двух районах области - Оренбургском и Сакмарском. В начале февраля внеплановые каникулы объявлены для школьников городов Бузулук, Ясный и Кувандык.
Новотроицк - город на правом берегу реки Урал. Расположен на границе с Казахстаном и в 276 км от Оренбурга.
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