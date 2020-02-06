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06.02.20 12:41

Власти Крыма: воды на полуострове хватит на начало турсезона

© РИА Новости. Тарас Литвиненко
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Крым обеспечен питьевой водой на весь отопительный период и начало туристического сезона, который традиционно открывают на полуострове 1 мая, сообщил председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль.

"На сегодняшний день Крым обеспечен водными ресурсами в объеме 132 млн кубических метров воды. Этого вполне достаточно для прохождения не только отопительного периода - это та задача, которую перед нами ставит руководство республики, но и есть задел на следующий курортный сезон", - сказал Вайль журналистам в четверг.

Он уточнил, что за двое суток только в три водохранилища, обеспечивающих Симферополь, поступило более 1,5 млн кубометров воды - примерно в два раза больше, чем за весь январь.

"Работа стабильная, никаких опасений (введения - ИФ) каких-то ограничений по водному ресурсу у нас нет", - добавил Вайль, призвав при этом рационально использовать воду.

Как сообщалось, основные водохранилища Крыма заполнены на 37%, этих запасов должно хватить до июня. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, где уровень воды оказался в два раза ниже, чем год назад.

5 февраля представители администрации Симферополя заявили, что решили ограничить подачу воды: с 10 февраля должны были полностью отключить горячее водоснабжение в будние дни, а холодную подавать по графику - утром и вечером по четыре часа. Однако вечером того же дня появилось сообщение, что ограничений пока не будет, так как начались дожди. При этом "в случае особой необходимости" разработанная схема "будет приведена в действие", заявил премьер Крыма Юрий Гоцанюк.

До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума Украина его перекрыла.

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