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06.02.20 12:47
Около 120 га лесного фонда восстановили за год в КЧР по нацпроекту
"Для того чтобы сохранить уникальный лесной фонд нашей республики в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" в минувшем году мы провели мероприятия по лесовосстановлению на 120 гектарах лесов, работы по уходу за деревьями - на 166 гектарах, высажено более 46 тысяч новых саженцев, закуплены лесные семена", - написал глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в инстаграм.
Кроме того, приобретено 12 единиц новой лесопожарной техники и одна - для проведения уходовых работ в лесопитомнике.
В текущем году, по данным главы региона, лесное хозяйство республики оснастят спецтехникой для лесоразведения и лесовосстановления, а также приобретут дополнительно девять единиц техники для сохранения лесов и оперативного реагирования на пожары.
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