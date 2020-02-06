Около 120 га лесного фонда восстановили за год в КЧР по нацпроекту

06.02.20 12:47

© РИА Новости. Игорь Подгорный

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Масштабные работы по восстановлению лесов и высадке более 46 тыс. новых деревьев провели в Карачаево-Черкесии в 2019 году по нацпроекту "Экология".

"Для того чтобы сохранить уникальный лесной фонд нашей республики в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" в минувшем году мы провели мероприятия по лесовосстановлению на 120 гектарах лесов, работы по уходу за деревьями - на 166 гектарах, высажено более 46 тысяч новых саженцев, закуплены лесные семена", - написал глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в инстаграм.

Кроме того, приобретено 12 единиц новой лесопожарной техники и одна - для проведения уходовых работ в лесопитомнике.

В текущем году, по данным главы региона, лесное хозяйство республики оснастят спецтехникой для лесоразведения и лесовосстановления, а также приобретут дополнительно девять единиц техники для сохранения лесов и оперативного реагирования на пожары.