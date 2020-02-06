Тульская область реализует 114 инвестпроектов на 512 млрд рублей

06.02.20 12:51

© РИА Новости. Михаил Маркив

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Предприятия в Тульской области реализуют 114 инвестиционных проектов общей стоимостью 512 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правительства региона Григорий Лаврухин на совещании в правительстве области с участием представителей Корпорации развития региона.

По словам Лаврухина, к 2025 году планируется привлечь более 1 трлн рублей инвестиций, при этом доля инвестиций в ВРП превысит 27%.

"Это амбициозная задача, которая потребует консолидации усилий правительства региона, органов местного самоуправления и Корпорации развития. В Тульской области есть мощные производственные компании, которые наращивают обороты, увеличивают объемы выпускаемой продукции. В то же время мы должны быть в постоянном контакте с инвесторами, чтобы своевременно решать возникающие проблемы", - подчеркнул зампред правительства.

С презентацией итогов работы Корпорации развития по сопровождению инвестиционных проектов выступил генеральный директор Андрей Шестаков. Он рассказал об онлайн-ресурсе сопровождения инвестпроектов, разработанном в Корпорации, и активной работе с компаниями, цель которой - сработать на опережение и оперативно разрешить возможные затруднения инвестора.

"Такой подход позволяет оперативно вносить улучшения в работу, изменять дорожную карту, исходя из реальных запросов инвестора и сложившейся рыночной конъюнктуры, что в конечном счете ведет к достижению результата в кратчайшие сроки, ликвидации узких мест в процессах и решению проблем инвесторов", - подчеркнул Шестаков.

По его словам, в 2019 году было реализовано 7 проектов на 58,8 млрд рублей, что позволило создать в регионе 4 тыс. 562 новых рабочих места.

"При успешной реализации всех намеченных целей Тульская область получит 20 тыс. 865 рабочих мест", - отметил глава Корпорации.