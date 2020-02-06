Мишустин назвал непосильными штрафы, предложенные в проекте нового КоАП

06.02.20 12:54

© РИА Новости. Илья Питалев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что увеличение штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. рублей - непосильная сумма для многих, и предложил пересмотреть подход к установлению штрафов.

"При разработке нового кодекса о КоАП было предложено увеличить сумму штрафов за превышение скорости до 5 тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ в четверг.

По его словам, "любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, нужно в первую очередь рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования, а не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их размер".

Мишустин призвал в принципе пересмотреть правила и нормативы работы с документами, не выносить на утверждение "сырые и неготовые" документы, поскольку это "формирует соответствующий образ государства у людей".

Он отметил, что "мнение граждан - главный индикатор деятельности".

"При подготовке ведомственных документов правительству нужно учитывать не только финансово-экономические и социальные последствия, но и возможный общественный резонанс принимаемых решений, четко информировать людей, идет ли речь о предложениях, еще нуждающихся в проработке или о чем-то другом, уже принятых решениях, особенно когда речь идет о социально значимых решениях", - сказал глава правительства.