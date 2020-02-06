Песков: Кабмин проанализирует негативный доклад СП о деятельности органов власти

06.02.20 13:02

© РИА Новости. Илья Питалев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Новое правительство проанализирует доклад Счетной палаты по итогам аудита федеральных исполнительных органов за предыдущие годы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это материал для анализа, его нужно проанализировать. Безусловно, его будут анализировать в правительстве", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, переданы ли итоги доклада президенту.

Он заметил, что доклад совсем новый и его еще предстоит прочитать.

Ранее сообщалось, что в соответствии с отчетом Счетной палаты система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, подчиняющихся напрямую правительству (ФОИВ), разбалансирована и неэффективна.

Отчет посвящен результатам экспертно-аналитического мероприятия "Стратегический аудит формирования и достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ, в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года".

"Система стратегического планирования деятельности ФОИВ в настоящее время разбалансирована и неэффективна, недостаточно нормативно урегулирована и методически обеспечена, с низким уровнем контроля и исполнительской дисциплины. В этом состоянии она не способствует достижению национальных целей и требует совершенствования", - говорится в отчете.

По данным СП, в стратегическом планировании выявлены проблемы нормативного регулирования, методического обеспечения, организации контроля, открытости и доступности информации.

В отчете отмечается, что ни один из утвержденных планов деятельности ФОИВ на 2019-2024 годы не соответствует установленным требованиям. В их планы деятельности включено только 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено лишь 55%.

Объектами экспертно-аналитического мероприятия были Минздрав, Минкультуры, Минобрнауки, Минприроды, Минпромторг, Минпросвещения, министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерство по делам Северного Кавказа, Минсельхоз, Минспорта, Минстрой, Минтруд, Минтранс, Минфин, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Росприроднадзор, Росрезерв, Росмолодежь, Федеральное агентство по делам национальностей.

Исследовался период 2017-2018 годов и 9 месяцев 2019 года. Отчет утвержден на коллегии Счетной палаты 10 декабря прошлого года.

21 января президент России Владимир Путин своим указом утвердил новый состав правительства РФ под председательством экс-главы ФНС Михаила Мишустина. Прежний кабинет министров Дмитрия Медведева ушел в отставку 15 января. Медведев занимал должность премьер-министра с 8 мая 2012 года. Второе правительство Медведева работало с 8 мая 2018 года.