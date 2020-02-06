В открытом споре: WADA просит сделать слушания в арбитраже с РУСАДА публичными
  
Сохранить выгоду: власти готовят меры по сдерживанию цен на жилье на Дальнем Востоке
   
Проверка кошельков: таможенники потребует отчета за суммы более $100 тыс.
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
06.02.20 13:02

Песков: Кабмин проанализирует негативный доклад СП о деятельности органов власти

© РИА Новости. Илья Питалев
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Новое правительство проанализирует доклад Счетной палаты по итогам аудита федеральных исполнительных органов за предыдущие годы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это материал для анализа, его нужно проанализировать. Безусловно, его будут анализировать в правительстве", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, переданы ли итоги доклада президенту.

Он заметил, что доклад совсем новый и его еще предстоит прочитать.

Ранее сообщалось, что в соответствии с отчетом Счетной палаты система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, подчиняющихся напрямую правительству (ФОИВ), разбалансирована и неэффективна.

Отчет посвящен результатам экспертно-аналитического мероприятия "Стратегический аудит формирования и достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ, в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года".

"Система стратегического планирования деятельности ФОИВ в настоящее время разбалансирована и неэффективна, недостаточно нормативно урегулирована и методически обеспечена, с низким уровнем контроля и исполнительской дисциплины. В этом состоянии она не способствует достижению национальных целей и требует совершенствования", - говорится в отчете.

По данным СП, в стратегическом планировании выявлены проблемы нормативного регулирования, методического обеспечения, организации контроля, открытости и доступности информации.

В отчете отмечается, что ни один из утвержденных планов деятельности ФОИВ на 2019-2024 годы не соответствует установленным требованиям. В их планы деятельности включено только 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено лишь 55%.

Объектами экспертно-аналитического мероприятия были Минздрав, Минкультуры, Минобрнауки, Минприроды, Минпромторг, Минпросвещения, министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерство по делам Северного Кавказа, Минсельхоз, Минспорта, Минстрой, Минтруд, Минтранс, Минфин, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Росприроднадзор, Росрезерв, Росмолодежь, Федеральное агентство по делам национальностей.

Исследовался период 2017-2018 годов и 9 месяцев 2019 года. Отчет утвержден на коллегии Счетной палаты 10 декабря прошлого года.

21 января президент России Владимир Путин своим указом утвердил новый состав правительства РФ под председательством экс-главы ФНС Михаила Мишустина. Прежний кабинет министров Дмитрия Медведева ушел в отставку 15 января. Медведев занимал должность премьер-министра с 8 мая 2012 года. Второе правительство Медведева работало с 8 мая 2018 года.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.02.20 12:20
Москву ждут погодные "качели"
.
  06.02.20 12:17
Крупный газопровод сдан в эксплуатацию в новой Москве
.
  06.02.20 12:12
Работа выставки Дали в Манеже продлена на час из-за наплыва посетителей
.
  06.02.20 09:38
"Аэрофлот" с 25 октября начнет летать из Москвы в Сингапур
.
  05.02.20 15:49
Жилой комплекс с "движущимся" фасадом строят на северо-западе Москвы
.
  05.02.20 14:27
Собянин: Москва должна выйти на уровень строительства 3 млн кв.м жилья в год по реновации
.
  05.02.20 13:52
В Москве и Подмосковье не хватает медицинских масок и препаратов от коронавируса
.
  05.02.20 13:33
Суд не назначил медэкспертизу девочке, живущей 5 лет в московской клинике
.
  05.02.20 13:26
Собянин назвал сверхзадачей запуск за два года Большого кольца метро
.
  05.02.20 13:18
Хуснуллин: строительство ЦКАД будет ускорено


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket