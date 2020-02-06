Очередные рекорды тепла поставлены в Сибири и на Урале

06.02.20 13:08

© РИА Новости. Алексей Курбатов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Новый температурный рекорд перекрыт в Сибири - в Тюменской области накануне зафиксирована исключительно высокая для региона температура в +1,5 градуса, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Невероятная теплынь в Сибири. Вчера в Тюмени был установлен рекорд: +1,5 градуса. Мы уже свыклись, что в Москве температура выше нуля, но Тюменская область знаменита своими морозами. Предыдущий рекорд был +0,5 градуса", - сказал Вильфанд агентству в четверг.

Метеоролог добавил, что в России складывается уникальная ситуация, когда температура в традиционно "морозных" регионах Сибири - Омской, Томской, Новосибирской областях - 8 и 9 февраля будет выше, чем в Краснодарском крае.

"Удивительно, но в этих регионах днем будет оттепель", - сказал собеседник агентства.