Гидрометцентр: сильные осадки ожидаются в Крыму, ситуация с запасами воды должна улучшиться

06.02.20 13:16

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Атмосферный фронт принесет на Крымский полуостров сильные осадки и порывистый ветер, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня и завтра в связи с прохождением фронта ожидаются сильные осадки в Крыму в трех фазах - снег, мокрый снег и дождь. Будет улучшена ситуация с ненаполненными водохранилищами, но с точки зрения погоды будет нерадостно", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в четверг.

При прохождении фронтального раздела в регионе ожидается сильный ветер в порывах до 20-22 м/с, добавил собеседник агентства. Температура в ближайшие двое суток будет сравнительно низкой: ночью немного ниже нуля, днем около нуля.

Как сообщало агентство "Интерфакс-Юг", запасов в водохранилищах Симферополя осталось на 90-100 дней. Они опустели из-за отсутствия осадков, уровень воды в два раза ниже, чем год назад. Председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль называл ситуацию напряженной.

Представители администрации Симферополя в среду утром заявили, что решили ограничить подачу воды: с 10 февраля должны были полностью отключить горячее водоснабжение в будние дни, а холодную подавать по графику - утром и вечером по четыре часа. Тем не менее, позже власти региона решили повременить с введением графика, получив свежий прогноз по осадкам.

До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума Украина его перекрыла.